Ca' Foscari presenta la nuova offerta formativa

L'Università Ca' Foscari Venezia presenterà tra marzo e aprile la sua nuova offerta formativa triennale e magistrale, i servizi per gli studenti e le modalità di iscrizione con due settimane di dirette online su youcafoscari, il canale Youtube di ateneo. Tramite una live chat sarà possibile interagire con i docenti, gli studenti e il personale cafoscarino e, per partecipare, basterà solo essere in possesso di un account Google o di account YouTube.

Tutte le iniziative di Ca' Foscari per il nuovo anno accademico

OPEN DAY 2021 (LAUREE TRIENNALI)

Gli Open Day 2021 di Ca' Foscari dedicati ai corsi di laurea triennale si svolgeranno dal 15 al 19 marzo . Il programma completo degli eventi virtuali è già disponibile nella pagina dedicata www.unive.it/openday e la diretta di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 15 marzo con i saluti della rettrice, Tiziana Lippiello e dei Prorettori alla Didattica Luisa Bienati e al Diritto allo studio Elti Cattaruzza. Special guest di quest’edizione sarà Sebastiano Zanolli, formatore, motivatore, life coach che risponderà alle domande degli studenti su come vivere al meglio il loro futuro universitario. Alla fine delle presentazioni sarà possibile entrare, su prenotazione, in aule virtuali dove porre delle domande sulla vita universitaria ai tutor e agli studenti senior cafoscarini. Nei giorni successivi, 16, 17, 18, 19 marzo verranno presentate le varie aree con i rispettivi corsi.

LEZIONI SU ZOOM PER FUTURI CAFOSCARINI

Oltre alle dirette, si potranno approfondire i corsi che più interessano grazie alle “Open class”, una serie di appuntamenti su Zoom per sperimentare come funzionano le lezioni universitarie e per capire come l’Ateneo affronta le grandi sfide dei nostri giorni. Le lezioni hanno titoli accattivanti e vanno da “La cultura inglese nell’epoca dei Beatles” a “Comunicare nel mondo globalizzato e iperconnesso” a “Perché studiare l'arabo oggi”, o Sbirciando nella biblioteca di Assurbanipal mentre le tavole rotonde trattano argomenti come “I grandi temi economici dell'attualità”.

PRESENTAZIONE TEST TOLC-, TOLC-I, TOLC-SU

La giornata del 25 marzo sarà dedicata, invece, alla presentazione dei test TOLC-, TOLC-I, TOLC-SU. Per partecipare a questi appuntamenti, che si terranno dal 23 al 25 marzo, è necessario iscriversi entro il 19 marzo 2021.

OPEN DAY 2021 (LAUREE MAGISTRALI)

Gli Open Day dedicati alle lauree magistrali si svolgerann, invece, dal 12 al 16 aprile e il programma completo sarà disponibile dalla metà di marzo. Gli Open Day danno l’opportunità di scoprire tutte le novità dell’offerta formativa e le possibilità che può dare Ca’ Foscari oltre alle modalità di ammissione e a tutte le informazioni utili per l’iscrizione.

Da lunedì 15 marzo 2021, nella pagina Futuri Studenti, sarà pubblicata l’intera offerta formativa dell’ateneo veneziano per l’anno accademico 2021/2022.