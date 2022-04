Ca' Foscari è tra le migliori università del mondo per studi classici e lingue

Cresce il successo di Ca' Foscari a livello internazionale. L'ateneo veneziano, infatti, si conferma una delle migliori università del mondo per studi classici e lingue vantando, nel presigioso ranking QS World University Rankings by Subject, la presenza di ben 13 discipline tra cui due new entry: Archeologia e Diritto. La disciplina di punta resta “Studi Classici e Storia Antica”: 36° posto al mondo, grazie agli ottimi riscontri nella reputazione internazionale a cui seguono le lingue, 61° in classifica.

Nella più ampia area disciplinare “Arti e Studi Umanistici”, Ca’ Foscari è al 118° posto al mondo, 4° in Italia, grazie agli eccellenti risultati anche per le discipline Lingue Moderne, Storia (tra le migliori 150 a livello globale e quarta in Italia), Filosofia, (tra le migliori 200 e quinta in Italia), Linguistica (tra le migliori 200 e seconda in Italia), Studi Classici e Storia Antica (36° al mondo).

Per la prima volta l'Ateneo supera la soglia in Archeologia che si posiziona tra le prime 150 al mondo ed è quinta in Italia.

Nell’area disciplinare “Scienze sociali e Management” Ca' Foscari rimane il primo ateneo in Italia per Hospitality & Leisure Management. Si classifica anche per Economia e Econometria (tra le migliori 200 università al mondo e quinta in Italia), Contabilità e Finanza (tra le migliori 300), Business e Management (tra le migliori 400). Entra per la prima volta nel ranking con Diritto (tra le migliori 200). Nelle aree scientifico-tecnologiche, è presente per Informatica e Chimica.

«È davvero una grande soddisfazione vedere il nostro Ateneo riconosciuto ancora una volta a livello internazionale - commenta Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia - la reputazione di Ca' Foscari cresce per la qualità della didattica e della ricerca, grazie all'impegno e ai risultati conseguiti dai nostri docenti, che ringrazio per l'incessante lavoro. Continueremo a lavorare per offrire corsi sempre più interdisciplinari e internazionali. Questo risultato, assieme a quelli conseguiti dagli altri atenei del nostro Paese, rappresenta un successo per tutto il sistema universitario italiano, che dimostra di essere globalmente apprezzato e riconosciuto per qualità e capacità attrattiva»