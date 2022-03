Continua il successo di Ca' Foscari nella ricerca. L'università è tra le più attrattive d'Europa

Continua il grande successo internazionale di Ca' Foscari. Venti ricercatrici e ricercatori di 9 nazionalità e provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo arriveranno nell'ateneo veneziano grazie ai finanziamenti “Marie Sk?odowska-Curie”. Il programma della Commissione europea intitolato alla prima donna premio Nobel seleziona e finanzia annualmente i talenti più promettenti della ricerca offrendo loro l’opportunità di condurre un proprio progetto scientifico spostandosi tra istituzioni e paesi.

Tra le loro provenienze il MIT di Boston, Oxford e l’australiana Griffith University. Nove di loro, vincitori di Global Fellowship, avranno l’opportunità di svolgere parte della loro ricerca in prestigiosi centri internazionali, per poi tornare a Venezia. Tra le istituzioni partner ci sono l’Università della California (Irvine e Davis), Columbia, Yale, Università di Tokyo. Il finanziamento della Commissione europea per questi 20 progetti ammonta a 4,5 milioni di euro.

Con questi 20 progetti selezionati, Ca’ Foscari si conferma l’università più attrattiva in Italia e tra le prime cinque in Europa nell’ambito dei finanziamenti Marie Curie. Un risultato reso ancora più significativo dall’incremento della selettività del bando, il primo del nuovo programma quadro Horizon Europe. Intanto, la comunità dei fellow Marie Curie cafoscarini negli anni è cresciuta a 140 tra ricercatrici e ricercatori.

«Ca' Foscari si riconferma fra le prime università in Europa per la capacità di attrarre studiose e studiosi di talento, cui offre l'opportunità di svolgere le proprie ricerche in un ambiente internazionale e innovativo - commenta la rettrice Tiziana Lippiello - Siamo entusiasti di poter accogliere nuove ricercatrici e ricercatori che hanno scelto il nostro ateneo e la città di Venezia».