Progetti di Ca' Foscari per l'Erasmus +, pieno di voti in commissione europea

L'università Ca' Foscari Venezia ottiene un nuovo risultato di eccellenza per la sua mobilità internazionale. La commissione europea, infatti, ha approvato con un punteggio di 100/100 le proposte dell'ateneo veneziano per la European Charter for Higher Education (ECHE) relativa al settennio 2021/2027, il programma che sostiene l'Erasmus+ degli atenei.

I dettagli del progetto

Il progetto cafoscarino per l'ottenimento della nuova ECHE era stato presentato dall’Ufficio Relazioni Internazionali nel maggio 2020, con l'approvazione dell'allora Rettore, Prof. Michele Bugliesi e della Prorettrice alle Relazioni Internazionali, Prof.ssa Tiziana Lippiello, ora attuale Rettrice. La Commissione Europea ha mostrato di apprezzare gli obiettivi di Ca’ Foscari e le azioni che metterà in campo nei prossimi anni in favore della mobilità studentesca: l’incremento della digitalizzazione e semplificazione dei processi e sviluppo di mobilità virtuali e blended, una sempre maggiore inclusione dei partecipanti alla mobilità, una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Ca’ Foscari si impegna, inoltre, a porre particolare attenzione alla scelta dei partner in base a standard qualitativi e a favorire anche la mobilità del personale tecnico amministrativo e docente, con l’obiettivo di averne anche un riconoscimento formale di carriera, mentre per gli studenti si lavorerà affinché abbiano un riconoscimento formale di Crediti Formativi per le attività di ricerca ai fini della tesi svolte durante la mobilità.