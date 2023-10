Nuova partnership tra Iuav e Bottega Veneta, al via un corso di bag design

Arriva una nuova partnership tra l'Università Iuav di Venezia e Bottega Veneta che vede la realizzazione di un nuovo corso di bag design. Si tratta di una masterclass intensiva di sette settimane, dal titolo Il processo creativo artigianale. Corso di progettazione e produzione della borsa, che permetterà a un gruppo di studentesse e studenti selezionati di fare una full immersion nel mondo dell’alto artigianato e della creatività d’eccellenza, sotto la guida di tecnici esperti e docenti universitari, con l’obiettivo di formare figure professionali in grado di combinare il saper fare artigianale con il processo creativo del design della moda contemporaneo.

Il percorso coinvolge otto studentesse e studenti e laureate/i in Design della moda, selezionati tra più di cinquanta candidature e provenienti dall’Università Iuav di Venezia, dall’Università degli studi di Firenze e dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Le lezioni si svolgono tra la sede di Bottega Veneta a Montebello Vicentino, per approfondire gli aspetti organizzativi e produttivi dell’azienda, e le aule dell’Università Iuav di Venezia, con lezioni di esperti del settore.

In entrambe le sedi sono messi a disposizione alloggi gratuiti.

L’alternanza tra didattica universitaria e trasmissione dei saperi di artigiani e tecnici specializzati garantisce una preparazione completa su tutti gli aspetti relativi al design della borsa di alta qualità e al suo sviluppo produttivo.

Il corso inaugura l’Accademia Labor et Ingenium, il progetto per la formazione di Moda lanciato da Bottega Veneta, e segna la quarta collaborazione del marchio con l’Università Iuav di Venezia, a partire dal 2012.

"Si tratta di una straordinaria opportunità per Iuav e per il corso di laurea triennale in Design della moda - commenta Gabriele Monti, coordinatore del corso di laurea triennale in Design della Moda e Arti multimediali dell’Università Iuav di Venezia - che permette di consolidare il bellissimo rapporto con Bottega Veneta sviluppato nel tempo attorno ai temi del Made in Italy e della formazione, valorizzando le qualità del nostro territorio”.