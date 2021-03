Iuav: cresce l'offerta formativa internazionale con un nuovo percorso in Urban Planning

Cresce l'offerta formativa internazionale dell'Università Iuav di Venezia. A partire dal prossimo anno, infatti, l'ateneo veneziano offre un nuovo percorso in lingua inglese in Urban Planning for Transition all'interno della magistrale in Urbanistica e Pinificazione del territorio. Il nuovo indirizzo Iuav sarà diretto dal prof. Francesco Musco e offrirà agli studenti la possibilità di approfondire tematiche di grande rilevanza strategica distribuite su 3 dei quattri semestri previsti:

il metabolismo urbano (cioè lo studio dei flussi di energia e di materia che attraversano l’ecosistema urbano);

(cioè lo studio dei flussi di energia e di materia che attraversano l’ecosistema urbano); la gestione dei cambiamenti climatici (tema di ricerca e formazione già attivo presso l’Ateneo con il Planning Climate Change Lab);

(tema di ricerca e formazione già attivo presso l’Ateneo con il Planning Climate Change Lab); la pianificazione per il disaster recovery e la gestione degli eventi in caso di catastrofi: tutti ambiti nei quali Iuav ha maturato nel tempo esperienza e capacità progettuali uniche nel panorama universitario italiano.

e la gestione degli eventi in caso di catastrofi: tutti ambiti nei quali Iuav ha maturato nel tempo esperienza e capacità progettuali uniche nel panorama universitario italiano. Accelerare la transizione verso economie a basse emissioni, resistenti al clima ed efficienti nell'uso delle risorse in modo giusto e inclusivo: quanto queste tematiche siano in primo piano anche nell’agenda nazionale lo dimostra, tra l’altro, la recente istituzione del Ministero della Transizione Ecologica.

Il nuovo percorso si aggiunge al Master Degree Programme in Architecture (la laurea magistrale in Architettura in lingua inglese), inaugurato due anni fa con la direzione della prof. Fernanda De Maio, che ha attratto più di 100 studenti da 33 Paesi (in particolare da Cina, Turchia, India, Iran, ma anche da Vietnam e Azerbaigian). Le prime lauree si discuteranno entro ottobre, ma già prima della conclusione del biennio il corso ha ricevuto numerosi feedback dagli iscritti, entusiasti per la qualità dell’insegnamento e per l’opportunità di affrontare le più urgenti questioni architettoniche, urbane e ambientali con uno sguardo internazionale: «Non avremmo potuto sognare un’esperienza migliore – scrive un gruppo di studenti russi e polacchi alla coordinatrice – . Nelle nostre università il sistema educativo è completamente diverso e siamo stati felici di aver avuto l’opportunità di studiare l’architettura in un modo nuovo».

Iuav peraltro conferma anche quest’anno la sua presenza tra le prime cento università al mondo per il settore Architettura e Urbanistica secondo il QS World University Ranking, la classifica universitaria globale più consultata, punto di riferimento per la scelta dei migliori atenei internazionali.

Le iscrizioni al Master Degree Programme Architecture sono aperte fino al 31 marzo per 60 candidati, con possibilità di borse di studio e agevolazioni.