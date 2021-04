Iuav Open Days: due settimane di incontri, webinar e visite virtuali all'Università di Venezia

Tornano gli Iuav Open Days 2021 che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno in modalità online per permettere ai futuri studenti dell'ateneo veneziano di scoprire l'offerta formativa e tutte le attività che l'università propone loro. Per ben due settimane, infatti, sarà possibile partecipare a incontri online, webinar e visite virtuali dell'ateneo che si presenta ai futuri studenti di triennale nei giorni dal 24 al 30 aprile e per gli studenti magistrali dall’8 al 15 maggio.

Tutte le iniziative per i futuri studenti Iuav

Direttamente dal sito iuav.it/opendays sarà possibile avere un’anteprima virtuale dell'“ambiente Iuav”, scoprire le novità dell’offerta formativa per il prossimo anno, ascoltare le presentazioni dei docenti. Gli studenti potranno conoscere le esperienze di studio e professionali di studenti e laureati Iuav, ricevere informazioni importanti sui servizi dell’ateneo e sulle nuove opportunità abitative per gli studenti fuori sede, a cui Iuav dedica particolare attenzione: è di questi giorni l’apertura di un bando per sostenere i costi dell’affitto degli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria del 2020 e l’avvio di nuove convenzioni con le strutture alberghiere e residenziali.

Saranno presentate le opportunità di tirocinio e lavoro, tra i punti di forza di Iuav, insieme alle numerose possibilità di esperienze di studio all’estero. Tra le novità dell’offerta formativa Iuav, il percorso “design di interni” all’interno della laurea magistrale in Design del prodotto, della comunicazione e degli interni, che si aggiunge a completare il percorso triennale in design di interni già attivo in Iuav. A partire dal prossimo anno, inoltre, chi si iscrive alla laurea magistrale in Teatro e arti performative avrà la possibilità di scegliere tra due percorsi: “coreografia” e “studi di genere e performativi”.

Infine, cresce l’offerta formativa Iuav in lingua inglese, con il nuovo percorso Urban Planning for transition all’interno della laurea magistrale in Urbanistica e Pianificazione del territorio che si aggiunge alla magistrale in Architecture, inaugurata due anni fa.