Iuav prima in Italia nella classifica Censis per i corsi di Design, Arti, Moda e Teatro

L'ateneo veneziano in cima al podio per il secondo anno consecutivo per le lauree triennali dell'area Design, Arti, Moda e Teatro

Ottimi riconoscimenti per l'università Iuav di Venezia che, per il secondo anno consecutivo, ottiene il primo posto in classifica Censis per i corsi di Design, Arti, Moda e Teatro. Con un punteggio complessivo di 108 punti (107,5 lo scorso anno) l'ateneo veneziano scala la classifica italiana aggiudicandosi il primo gradino del podio per i corsi triennali che raggiungono il punteggio massimo nell’internazionalizzazione (110 punti) e si collocano bene anche nella progressione di carriera (106 punti).

Il risultato premia un’area transdisciplinare unica in Italia e un ambiente formativo il cui legame con le industrie creative e il Made in Italy si è consolidato negli anni, dando vita a produttive relazioni con le imprese, il territorio, le istituzioni culturali. Eventi annuali legati alle attività di questi corsi di studio sono diventati appuntamenti che aprono le porte dell’università alla città e al territorio: Fashion at Iuav, Design Open Lab, le mostre finali dei laboratori di Arti visive, le performance di Teatro e arti performative…

Con la nascita in Iuav vent’anni fa della Facoltà di Design e Arti, voluta da Marco De Michelis insieme a Marino Folin, allora rettore, le molteplici discipline legate al progetto (design, moda, arti visive e multimediali, teatro) si sono affiancate all’architettura, all’urbanistica e alla pianificazione e sono entrate a far parte dell’ambiente Iuav, di cui sono diventate un tratto identitario forte.

Di recente si sono aggiunti ai corsi di studio nuovi curricula che intercettano tendenze e tensioni del presente: Comunicazione e nuovi media della Moda nella triennale di Design della Moda e Arti multimediali; Interior Design e Interni rispettivamente nelle lauree triennali e magistrali di Design del Prodotto, della Comunicazione e degli Interni; Studi performativi e di genere e Studi teatrali e coreografici nella magistrale di Teatro e Arti performative.

Oggi i corsi delle aree del Design, delle Arti, della Moda e del Teatro sono una punta di eccellenza dell’Università Iuav di Venezia: oltre all’ottimo posizionamento nei ranking nazionali, le iscrizioni ai corsi triennali registrano ogni anno un incremento positivo.