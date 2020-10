Ieri e oggi le prime lauree di Interior design dell'università Iuav di Venezia

Ieri e oggi ci sono state le prime lauree degli studenti del corso di Interior design avviato tre anni fa all'università Iuav di Venezia. L'indirizzo del corso di laurea triennale in Disegno industriale e multimedia ha visto, infatti, laureati i suoi primi studenti con tutte le discussioni di tesi avvenute in presenza dove si sono esplorate idee e spazi che rispondono alle nuove modalità del vivere insieme: Connesso / Disconnesso è infatti il tema unico proposto prima dell’emergenza Covid, oggi ancora più attuale e urgente.

«Queste prime tesi testimoniano l’impostazione unica del percorso in Interior design - commenta il prof.Alberto Bassi, coordinatore del Corso di laurea - un approccio sperimentale, ma che insegna anche ad affrontare problemi concreti in modo professionale. Il Corso di laurea intercetta una precisa domanda del mercato del lavoro e ha riscosso molto successo, con numeri assai elevati di domande di accesso (a fronte della disponibilità di 60 posti, necessari per garantire la qualità dell'insegnamento e dei servizi offerti). Cogliendo questa attenzione Iuav si sta muovendo sui temi dell'interior design anche con un Master in Contract design for public interior (dal febbraio 2021) e ha in programma di proseguire il percorso sulla disciplina con una laurea magistrale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il percorso di Interior design

Il percorso di Interior design dell’Università Iuav di Venezia mette in relazione diverse discipline – come design degli interni, exhibition, retail, product, visual design – e forma giovani progettisti in grado di occuparsi di differenti tipi di spazi con attenzione alla fruizione, comunicazione, interazione e mettendo sempre al centro gli utilizzatori.