Gli studenti cafoscarini scendono in campo a supporto delle imprese locali con la Junior Enterprise

Gli studenti veneziani scendono in campo a sostegno delle imprese locali. È così che, un'associazione di cafoscarini, chiamata Junior Enterprise Venezia, ha scelto di avvicinare sempre di più il mondo universitario a quello del lavoro e di mettersi in prima linea per dare una mano alle imprese della zona ampliando, allo stesso tempo, la propria esperienza nel settore. Il gruppo è composto da circa una sessantina di studenti di corsi tirennali e magistrali di Economia e Management e una trentina di alumni e viene affiancato dai professori del dipartimento dell'ateneo veneziano ed esperti in diverse aree di specializzazione del mondo aziendale. La Junior Enterprise di Venezia è suddivisa in 5 aree di specializzazione che comprendono il marketing, il commerciale, l'audit, le risorse umane e l'IT (information technology).

La storia della Junior Enterprise

La Junior Enterprise è una realtà presente in diverse università italiane ormai da diversi anni tra cui Padova, Trento, Bocconi, Cattolica e molte altre ancora che nasce a Venezia nel 2018 per mano di Giacomo Salvadego. L'associazione viene, però, ufficializzata dal network nazionale nell'ottobre del 2019 come JEVE (Junior Enterprise Venezia) con un primo gruppo formato da circa una quindicina di persone. Oggi, a distanza di tre anni, il gruppo si è allargato sempre di più arrivando a contare circa una novantina di studenti e alumni cafoscarini.

I servizi offerti dalla Junior Enterprise Venezia

Tra i servizi offerti dalle JEVE ci sono:

analisi di mercato,

welfare analytics,

business planning,

strategie marketing,

creazione di piani editoriali e siti web

Essendo una no-profit, il ricavato delle attività viene reinvestito all'interno della stessa associazione e utilizzato per la formazione dei propri associati per poter accrescere le loro skills.

Come contattare la Junior Enterprise Venezia

L'associazione veneziana può essere contattata via mail all'indirizzo info@jeve.it oppure telefonicamente al numero +39 346 222 3030.