Laguna~B e l’Università Iuav di Venezia insieme per un progetto di sostenibilità

lL'Università IUAV di Architettura di Venezia avvia una nuova collaborazione sul tema della sostenibilità insieme a Laguna~B. Si tratta di un progetto dedicato agli studenti del terzo anno del corso di Laurea triennale che nel periodo tra fine febbraio e maggio lavoreranno ad alcune proposte di

progettazione e ristrutturazione, in chiave contemporanea, della fornace storica Pitau situata a Murano. Il progetto si confronterà con la storia, il territorio, la società e la cultura del luogo proiettando queste coordinate in un tempo a venire e verrà sviluppato nelle sue componenti

teoriche, spaziali, costruttive ed economiche. Grazie a questo progetto dal respiro internazionale, lo spazio della Fornace Pitau diverrà un luogo per mettere a punto un modello produttivo più sostenibile, attraverso l’impiego di un forno all’avanguardia che sfrutterà lo sviluppo hi-tech, per dissipare meno calore possibile e ridurre l’impatto ambientale della lavorazione del vetro.

«Lavorare assieme allo IUAV ci dà la possibilità di immaginare possibili scenari futuri - afferma Marcantonio Brandolini CEO di Laguna~B - in cui l’identità di Murano non potrà più essere focalizzata unicamente sulla produzione del vetro»

«L’obiettivo di questo corso è di far rinascere la Fornace Pitau come centro internazionale - afferma la professoressa Sara Marini - Riteniamo fondamentale infatti guardare oltre il momento storico attuale e prepararci ai cambiamenti che Murano dovrà affrontare in futuro»

Importante scopo di questo seminario universitario è anche il coinvolgimento degli studenti, che saranno invitati a immaginare nuovi modi per riportare entusiasmo e innovazione a Murano, località nota a livello mondiale per le lavorazioni artigianali del vetro.

La Fornace Pitau diverrà, con questo progetto di Laguna~B, un laboratorio avveniristico volto alla sostenibilità e all’innovazione.