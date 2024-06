Iuav, nasce il nuovo corso di laurea per la pianificazione degli spazi marittimi

L'ambiente marittimo come ecosistema da curare, gestire, pianificare: un approccio scientifico innovativo che, a partire dal prossimo anno accademico, caratterizzerà il corso di laurea magistrale Science and design for maritime spatial planning, una delle novità annunciate di recente dall'università Iuav di Venezia. È il primo corso in assoluto a dedicarsi al tema della pianificazione spaziale marittima, recependo le direttive europee sulla materia e contribuendo a riaffermare, anche in ambito accademico, la centralità di Venezia come luogo di studio del legame tra l'urbanistica e il mare.

Tra le discipline proposte nel programma biennale (che si svolgerà in lingua inglese) ci sono l'oceanografia, le scienze chimiche e biologiche degli ambienti marini, la pianificazione territoriale, ambientale e costiera, l'architettura del paesaggio e l'ecologia. Oltre a queste aree, il curriculum include competenze in matematica, diritto, economia e stima agraria e marittima. Un percorso che, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare, mira a formare i futuri professionisti della pianificazione degli spazi marittimi e costieri, mediatori delle diverse esigenze dei soggetti pubblici e privati in questi contesti.

Il percorso formativo

La laurea magistrale, spiega l'ateneo, offre «un percorso formativo completo e dettagliato, combinando teoria e pratica avanzate». È previsto un mix di corsi fondamentali e innovativi: dall'introduzione alla pianificazione spaziale marittima, che offre una panoramica approfondita delle metodologie di pianificazione, al laboratorio di analisi degli ambienti costieri e marittimi, che consentirà agli studenti di applicare le loro competenze analitiche in contesti reali. Tra i corsi anche quello di "Geologia per la gestione dei rischi naturali" ed altri programmi concentrati sulla progettazione del paesaggio costiero, bilanciando la progettazione ecologica e l’economia del paesaggio per la promozione della crescita blu sostenibile. Il "Laboratorio di sviluppo futuro" permetterà agli studenti di esplorare scenari futuri e sviluppare strategie di pianificazione marittima, mentre corsi come "Patrimonio culturale costiero e subacqueo" e "Comunità costiere e cultura marittima" evidenzieranno l'importanza del patrimonio culturale e delle comunità locali nel contesto marittimo.

Il corso, in particolare, prepara «professionisti capaci di operare come consulenti per operatori economici privati impegnati in attività marittime e costiere, nonché per enti pubblici, come amministrazioni statali, enti territoriali, agenzie e autorità portuali. Questo - specifica l'ateneo - è reso necessario dall'obbligo di redigere e applicare piani spaziali marittimi, come richiesto dalla Direttiva 89/2014/EU». Tale nuova professionalità, richiesta a livello internazionale, si basa su «un innovativo system thinking che vede lo spazio marittimo come una nuova frontiera per la crescita sostenibile, valorizzandone gli aspetti tangibili e intangibili».

Il "polo dell'acqua" a Venezia

Francesco Musco, coordinatore della ricerca dell'ateneo, spiega la funzione di Iuav nello sviluppo dei nuovi approcci ambientali legati al mare e alle coste: «Insieme al polo scientifico veneziano, Iuav sta assumendo un ruolo sempre più strategico nel contesto mediterraneo, grazie alle molte competenze scientifiche e disciplinari in materia di pianificazione spaziale del mare messe a disposizione della commissione europea nella gestione della “transizione sostenibile blu” che l’ateneo coordina, con Cnr Ismar e Corila. Oggi, con le proposte di nuovi corsi di studio legati alla salvaguardia e allo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri e marini, il nostro ateneo consolida ulteriormente il proprio impegno decennale sulla frontiera della pianificazione dello spazio marittimo. E Venezia non può che essere il luogo ideale per affrontare tali tematiche e per ospitare il polo dell’acqua, che si candida come punto di riferimento internazionale per i nuovi modelli di gestione degli spazi acquei e degli ambienti costieri».