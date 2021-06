Ca’ Foscari Challenge School lancia un nuovo Master dedicato agli assistenti sociali

Prende il via un nuovo Master alla Ca' Foscari Challenge School dedicato alle figure di assistenti sociali e socio-sanitari che vogliono acquisire anche competenze manageriali. Si tratta di un nuovo percorso formativo post-laurea in Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari ed è stato progettato da Ca’ Foscari Challenge School, la scuola di Alta Formazione Executive dell'Università Ca’ Foscari Venezia.

Realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, il Master è diretto dalla dottoressa Mirella Zambello e offre agli assistenti sociali un percorso di crescita fortemente professionalizzante per chi vuole assumere funzioni dirigenziali e di coordinamento dei servizi sociali. Per il mondo del servizio sociale, la nascita del nuovo corso è una piccola rivoluzione, perché si tratta del primo Master di II livello Executive in Italia dedicato alle competenze manageriali e organizzative degli assistenti sociali. Si rivolge quindi ai laureati e sarà importante per consentire agli assistenti sociali di strutturare e rafforzare competenze organizzative e di gestione che, di fatto, hanno già spesso maturato sul campo.

«Il nuovo Master - spiega Mirella Zambello, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Veneto e direttrice del nuovo percorso di studi - punta sull'acquisizione delle competenze manageriali, di coordinamento e organizzazione da parte degli assistenti sociali perché vi è uno sviluppo sempre più ampio di servizi che hanno la caratteristica di essere integrati tra il sociale e il sanitario, se non addirittura tra vari tipi di servizio sociale, come le comunità di accoglienza del terzo settore. Servono dunque profili capaci di organizzare, gestire le risorse, di ricercare fondi, anche tra quelli europei»?.

Il programma didattico

Sono diversi gli insegnamenti che il Master offre, oltre a un’analisi puntuale della società in rapporto ai sistemi sociali e socio-sanitari: aspetti giuridici, competenze manageriali per la direzione e il coordinamento dei servizi; come far crescere le risorse umane e utilizzare al meglio i materiali a disposizione e le nuove metodologie di ricerca, di progettazione e qualità di intervento. Le iscrizioni sono da effettuare entro mercoledì 1 settembre, avvio della didattica ad ottobre 2021.

Open Day

Lunedì 28 giugno alle ore 17:00 verrà presentata la prima edizione del Master di II livello in Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari. Direttrice e coordinatori didattici saranno presenti per illustrare l’edizione 2021/2022 e rispondere alle domande e curiosità degli interessati.

Per approfondire il corso e iscriversi all’Open Day consultare il sito:

https://www.cafoscarichallengeschool.it/master/direzione-coordinamento-e-management-dei-servizi-sociali-socio-assistenziali-e-socio-sanitari/

Per conoscere tutte le date di scadenza delle iscrizioni agli altri Master di Ca’ Foscari Challenge School e per tutte le informazioni: https://www.cafoscarichallengeschool.it/master/