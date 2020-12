Esami online, lezioni "duali" e sì all'Erasmus: Ca' Foscari pianifica così il secondo semestre

L’Università Ca’ Foscari Venezia ha lavorato alla pianificazione del nuovo semestre universitario per offrire ai propri studenti un servizio didattico soddisfacente e la possibilità di poter seguire le lezioni sia in presenza che a distanza. È così che l'università veneziana intende procedere in questo 2021 dando il via alla sessione degli esami del primo semestre dall'11 gennaio tutti in modalità telematica per poi procedere con l'avvio vero e proprio delle lezioni che, manterranno la loro dualità di didattica a distanza e in presenza.

Ca' Foscari: le novità del secondo semestre

Dall'8 febbraio gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'università veneziana potranno tornare in aula qualora frequentassero gli insegnamenti del secondo e terzo anno delle lauree triennali o del secondo anno di quelle magistrali che prevedono un numero di frequentanti inferiore a 25. Per tutti i corsi del primo anno di triennale o magistrale, invece, resterà la possibilità di frequentare le lezioni in presenza ma anche di seguirle a distanza.

Da gennaio, riprenderanno, infatti, le prenotazioni dei posti in aula attraverso l’app dedicata MyUnive. La capienza massima delle aule rimane al 50% e chi dovrà o preferirà frequentare a distanza potrà farlo grazie all’adozione della modalità duale, contemporaneamente in presenza e online, di tutte le lezioni.

Il futuro dell'Erasmus cafoscarino

Per quanto riguarda la mobilità internazionale, vengono confermate le decisioni prese lo scorso maggio: sarà possibile riprendere i programmi per studio in entrata e in uscita (come Erasmus+, Overseas, Erasmus+ ICM, SEMP, Visiting Students) a condizione che l’ateneo, l’ente ospitante e la normativa del Paese di destinazione lo consentano. L’ateneo ha comunicato il piano per il secondo semestre a docenti e studenti a inizio dicembre sulla base delle decisioni prese dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università e seguendo le indicazioni della CRUI e del DPCM dello scorso 3 dicembre.



Tutte le informazioni dettagliate e gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina Covid-19: informazioni per gli studenti.