Vigonovo avvia la costituzione di una comunità energetica

Il Comune di Vigonovo si propone come capofila di una comunità energetica (Cer) locale e punta a coinvolgere altri soggetti in una rete autogestita. Per informare cittadini e imprese sulle caratteristiche e i vantaggi di questo progetto, l'amministrazione organizza due serate informative: la prima martedì 16 luglio alle ore 20.45 nella sala polivalente di via Veneto 2 (fianco municipio), dedicata in particolare ai singoli cittadini; la seconda martedì 23 luglio, alla stessa ora e nello stesso luogo, rivolta invece alle imprese.

Da lunedì 8 luglio, durante il mercato, è anche attivo lo "sportello energia", un servizio gratuito per chi vuole ricevere informazioni sui temi dell'efficienza energetica, del risparmio, delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche. C’è anche la possibilità di una consulenza gratuita per cercare il miglior operatore energetico sul mercato, per cui è consigliato portare in visione la propria bolletta.

«La finalità - spiega l'assessore all'ambiente Andrea Danieletto - è quella di generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, incentivando la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili, in sintonia con i principi europei e nazionali. Una comunità energetica - prosegue - è uno strumento privilegiato per un’efficiente gestione dell’energia. I sistemi di autoconsumo collettivo ad essa connessi consentono ai cittadini, alle imprese e all’ente locale di diventare parte attiva nel processo di produzione energetica, con conseguenti benefici in termini sia ambientali che economici. Intendiamo pertanto, in linea con quanto previsto nel Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc), promuovere il perseguimento degli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e di neutralità climatica, diminuendo nel contempo la dipendenza di approvvigionamento energetico».

L’amministrazione di Vigonovo, in collaborazione con la cooperativa EnergoJob di Padova, si fa così promotrice della comunità energetica denominata “Oltrebrenta 2030”, assumendo il ruolo di soggetto facilitatore per il coinvolgimento di cittadini e imprese, quali clienti finali e/o produttori di energia da fonti rinnovabili. La direttiva europea numero 2001 dell'11 dicembre 2018, che disciplina la costituzione delle Cer, consente la partecipazione alle comunità energetiche delle amministrazioni comunali, nell’ottica di agevolare la produzione, lo scambio e l’accumulo di energia.

Il supporto di EnergoJob, precisa l'amministrazione, nasce dalla volontà di «procedere con un approfondito studio di fattibilità, partendo da un completo quadro conoscitivo delle risorse e dei fabbisogni, le questioni tecniche, amministrative, giuridiche ed economiche dell'iniziativa, in modo da disporre di tutti gli strumenti adeguati per la creazione della stessa Cer».