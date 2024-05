Parco dell'idrogeno a Marghera: produzione e distribuzione per la futura flotta Actv

Porto Marghera avrà il suo "parco dell'idrogeno e delle energie innovative" finalizzato alla produzione e al rifornimento dei mezzi pubblici di Actv. La giunta comunale veneziana, nella seduta del 7 maggio, ha approvato la delibera di consiglio relativa alla variante necessaria per la realizzazione degli impianti. L'impianto di rifornimento sarà realizzato da Eni Sustainable Mobility in un'area di 21mila metri quadri in via Righi, mentre la società Agsm-Aim intende realizzare quello di produzione a poca distanza, in un terreno di 22mila metri quadri.

«La delibera riclassifica la zona al fine di poter insediare le attività legate alla produzione e distribuzione dell’idrogeno e delle energie pulite - spiega l’assessore all’urbanistica, Massimiliano De Martin - e il progetto garantirà il rifornimento della nuova flotta di 90 autobus ad idrogeno che sarà in circolazione nel servizio del trasporto pubblico urbano a partire dal 30 giugno 2026».

Il gruppo Avm, che gestisce i servizi di mobilità pubblica veneziana, ha infatti un ruolo chiave nell'operazione. È stato calcolato che la futura flotta di bus a idrogeno di Actv avrà un consumo giornaliero di 2.100 chili di H2. Il primo distributore di idrogeno a Venezia, quello realizzato a San Giuliano, è sufficiente per alimentare un bus al giorno. È necessario, dunque, un impianto con un'estensione adeguata dove poter parcheggiare i veicoli, che verranno riforniti durante la notte. Per questo, già nel 2022, Avm aveva avviato una gara per individuare un partner privato interessato alla progettazione, costruzione e gestione di una stazione di rifornimento di idrogeno nel territorio del comune di Venezia. A seguito della gara è risultata vincitrice, appunto, la proposta di Eni, che poi ha redatto uno studio di fattibilità in collaborazione con la stessa Avm. Il progetto, con un contributo di 5,75 milioni di euro, è risultato primo classificato nella graduatoria, da finanziare nell’ambito del Pnrr.

Per la produzione entra in gioco l'altra società coinvolta, la multiutility Agsm-Aim, che si occuperà di realizzare l'impianto per l'elettrolisi dell’acqua (alimentato prevalentemente da energia elettrica rinnovabile). Il centro di produzione sorgerà nelle vicinanze dell'impianto dell'Eni, in un’area di proprietà di 22mila metri quadri che è inutilizzata dal 2017. La localizzazione degli impianti per la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno verde in corrispondenza del canale navigabile Brentella potrà consentire, nel futuro, anche la possibilità di rifornimento per imbarcazioni alimentate ad idrogeno.

«È un progetto in linea con l’obiettivo di questa amministrazione di garantire alla città un’aria pulita - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Dopo i tanti chilometri di piste ciclabili, dopo i parchi e le tantissime piantumazioni ecco un altro tassello: il cambio di destinazione di un’area da produttiva a parco delle energie innovative».