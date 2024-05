Bosco Moranzani, cresce la foresta accessibile piantata nel 2022

Una foresta che cresce: a Mira, nell'area Moranzani, gli alberi piantati nel novembre 2022 da Volksbank su una superficie di 5 ettari hanno raggiunto la seconda stagione vegetativa e nel giro di qualche anno saranno grandi abbastanza da costituire un bosco: un'area verde aperta a tutta la cittadinanza, con zone umide e percorsi con finalità sociali, educative e di ricerca.

A monitorare la crescita delle piante (5300 in totale, tra alberi e arbusti) sono gli operatori di Etifor (spin-off dell'università di Padova) e della Fondazione Emma, impegnati nelle operazioni di protezione e manutenzione: «Finora il tasso di mortalità è appena dell'1,5%, quindi un successo rispetto alla media in questo tipo di progetti - riferisce Alex Pra, forest manager di Etifor -. Abbiamo un programma di manutenzione che durerà 7 anni e che prevede sfalcio, cura del verde e irrigazione di soccorso. La maturità completa degli alberi sarà raggiunta tra 50 anni, quando misureranno tra i 20 e i 30 metri di altezza, ma già tra 8 anni potremo camminare sotto le loro chiome».

La crescita del bosco porterà una serie di vantaggi ambientali in termini di riduzione di Co2, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e biodiversità. L'altro aspetto significativo del progetto è la sua accessibilità per le persone con disabilità, garantita dal ruolo della onlus Fondazione Emma, che fornisce supporto alle famiglie con persone o figli disabili attraverso attività ricreative e sociali. Questi utenti, dunque, potranno beneficiare di un’area protetta ed inclusiva con percorsi dedicati. Il presidente Stefano Marangoni, che segue il progetto da vicino assieme al padre Italo e alla figlia Emma, ha specificato che «l’area si svilupperà negli anni per dare l’opportunità a tutti di fruire della foresta».

«Il progetto di riforestazione - aggiunge il presidente di Volksbank, Lukas Ladurner - si inserisce nella strategia di sostenibilità della banca ed è un segno concreto della vicinanza al territorio veneziano. Ha una valenza sia ambientale che sociale, e lo riteniamo un significativo valore aggiunto per la comunità».