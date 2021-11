Un nuovo seabin a Venezia nella giornata che promuove i gesti corretti per l’ambiente

Si celebra oggi il "Cambiagesto day", giornata che invita a cambiare piccoli gesti quotidiani per migliorare l'ambiente, a partire da quello di gettare a terra (o in acqua) i mozziconi di sigaretta. Contemporaneamente, grazie alla rete LifeGate, al porto di Venezia è stato attivato un nuovo "seabin", un dispositivo in grado di filtrare l'acqua e catturare i rifiuti galleggianti.

L'iniziativa fa parte della campagna CambiaGesto, nata nel 2019 dalla collaborazione tra istituzioni locali, partner privati e oltre 700 tabaccherie in tutta Italia. Negli anni il "tour" ha toccato 40 città tra cui Roma, Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Firenze: tremila volontari hanno raccolto in tutto 160 chili di mozziconi dispersi nell’ambiente e distribuito oltre 270 mila portamozziconi. Quest'anno altri seabin sono stati installati a Fiumicino e Taranto.

«Grazie alla collaborazione di aziende, tabaccherie, istituzioni, terzo settore e migliaia di volontari, la campagna CambiaGesto ha contribuito in questi anni a contrastare il fenomeno del littering da mozziconi in tutta Italia - ha commentato Michele Samoggia di Philip Morris Italia -. È una giornata simbolica per prendere coscienza della differenza enorme che ciascuno di noi può fare, attraverso una serie di piccoli gesti quotidiani, per salvaguardare il pianeta».

L’utilizzo responsabile dell’acqua, l’attenzione al consumo di energia elettrica o la riduzione nel consumo di plastiche sono alcuni dei comportamenti quotidiani che hanno ispirato "Il manuale delle buone abitudini", manuale che raccoglie 21 buone pratiche per consigliare, informare e sostenere i cittadini verso comportamenti più virtuosi.