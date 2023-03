Mobilità green, in arrivo 68 centraline per la ricarica di auto elettriche

In arrivo 68 centraline per la ricarica di auto elettriche a servizio di veicoli dell'amministrazione comunale. Un investimento di 1,5 milioni di euro per dotare le diverse sedi della polizia locale e alcuni siti di particolare interesse per il servizio Viabilità del Comune di punti di ricarica elettrica, nell’ottica di sostituire parzialmente il parco auto attuale con veicoli elettrici o ibridi a minor impatto ambientale.

«Un impegno concreto a sostegno della mobilità green - commenta l'assessessore alla Mobilità Renato Boraso - La diffusione sempre più marcata delle auto elettriche e plug-in offre prospettive incoraggianti per una maggiore sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti. Investire nelle colonnine di ricarica elettrica oggi rappresenta un modo intelligente per contribuire a una significativa rivoluzione energetica, dove una maggiore consapevolezza dei consumi e un impegno comune contro il cambiamento climatico renderanno possibile il sempre maggiore ricorso alle fonti rinnovabili. Dimostriamo così di continuare ad investire così come abbiamo già fatto con l'acquisto di bus elettrici, e presto a idrogeno, o come abbiamo fatto nelle isole di Lido e Pellestrina investendo su un trasporto pubblico completamente elettrico. Tutti interventi che concorrono ad avere le carte in regola per meritare il titolo di Capitale mondiale della Sostenibilità».

Le colonnine di ricarica elettrica sono stazioni a cui è possibile collegare un’auto elettrica o plug-in per poterla ricaricare. È possibile distinguere due famiglie principali di queste strutture: colonnine di ricarica con basamento e le wall box di ricarica a parete. I siti dove saranno installate le colonnine sono concentrati in terraferma, nelle località di Mestre e Marghera, ma è previsto di installare colonnine di ricarica nelle zone insulari, in particolare in zona Tronchetto e piazzale Roma, a Venezia centro e a Lido.