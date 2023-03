Quasi 600 studenti arrivano alla Cittadella scolastica in bici e a piedi: ecco le criticità

Ai sindaci e assessori è stato presentato in Human Resources e Mobility Management, ospitato all'Istituto 8 diretto dalla professoressa Roberta Gasparini.

Sono quasi 4.000 gli studenti che ogni giorno arrivano alla Cittadella scolastica di Mirano da tutti i comuni del comprensorio, ma anche da Mestre e da Padova, per la maggior parte con i bus del servizio pubblico, circa il 65%, e col mezzo privato, circa il 20%, mentre il 15% (600) accede a piedi o in bicicletta. Molto sostenuti quindi i flussi, che recentemente l'amministrazione comunale di Mirano ha voluto regolare realizzando una zona protetta di accesso agli istituti inibendo l'accesso alle auto nell'area in cui arrivano i bus. «I risultati sono stati molto lusinghieri, considerato che il traffico è ora più scorrevole e soprattutto è aumentata la sicurezza delle persone», commenta il Comune.

Gli studenti e le studentesse hanno applicato sul campo le competenze acquisite, verificando i percorsi ciclabili esistenti di accesso alla Cittadella scolastica da tutti i comuni del miranese, identificando tutti i punti critici e proponendo soluzioni migliorative così da favorire in modo concreto la mobilità sostenibile. Il lavoro di analisi è stato attraverso un questionario proposto agli studenti dell'istituto 8 attraverso il quale sono stati acquisiti i dati sul percorso casa - scuola e dal quale è emerso che lo stimolo maggiore ad utilizzare la bicicletta è rappresentato dallo stare insieme e dal fare gruppo e che un ostacolo all'utilizzo della stessa è il peso dello zaino.

«Dopo aver individuato e percorso le 6 direttrici ciclabili casa-scuola con il supporto di Fiab di Mirano e Riviera del Brenta (Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta) - commentano Rubini e Manchiaro soddisfatti del risultato del corso - gli studenti e le studentesse hanno colto criticità e i punti di miglioramento, inserendoli in una mappa interattiva a disposizione di tutti. Il risultato è un vero e proprio piano della ciclabilità applicata alla cittadella degli studi di Mirano e rivolto a tutto il territorio del miranese». Il lavoro fatto può essere apprezzato visualizzando la mappa al link Biciplan Scolastico Mirano scuola 8 marzo - Google My Maps

«Lo studio effettuato dagli studenti e dalle studentesse dell'Its Marco Polo è un lavoro importante che permette di avere un quadro preciso e puntuale dell'insieme delle piste ciclabili del nostro territorio evidenziando i punti di criticità sia perché manca la connessione tra i vari percorsi o perché non sono complete quelle tratte che permetterebbero agli studenti di raggiungere gli istituiti scolastici in bicicletta e soprattutto in sicurezza - afferma il sindaco di Martellago e presidente protempore dell'Unione dei Comuni, Andrea Saccarola - Uno studio che evidenzia la volontà dei ragazzi di andare incontro anche ad una rivoluzione green dove le due ruote si sostituiscono alle quattro del bus o dell'auto eliminando così traffico e inquinamento. Molto significativo il desiderio dei ragazzi di percorrere questi percorsi insieme, un modo di intendere la mobilità molto simile al progetto Pedibus attivo in molti comuni del Miranese. Mi congratulo con l'Its che ha promosso questo studio, con gli insegnanti che lo hanno sostenuto e con i ragazzi che si sono impegnati tanto per realizzarlo».

«Oggi è stata una bellissima giornata che dimostra ancora una volta, se mai dovesse servire, perché gli istituti della Cittadella scolastica rappresentano un'eccellenza del territorio che attira studenti e studentesse anche da luoghi lontani. Una presenza ormai consolidata, un punto di riferimento per la qualità degli indirizzi e dell'insegnamento», commenta il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio. Tutti i sindaci, Patrizia Andreotti di Noale, Martina Vesnaver di Spinea, Luciano Betteto di Salzano, Tiziano Baggio di Mirano e Andrea Saccarola di Martellago si sono impegnati a valorizzare il piano nelle sedi opportune e a recepire lo studio come linea guida per le future decisioni, considerato anche il fatto che la finalizzazione di questa progettualità favorirà la mobilità di tutti i cittadini.