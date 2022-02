L'appello di Valerio Busato sulla valorizzazione delle ciclovie del territorio: «Puntiamo su questa realtà»

Il presidente del Consorzio Bim Basso Piave, Valerio Busato lancia un appello ai sindaci e ai cittadini sulla valorizzazione delle ciclovie del territorio, un tesoro spesso ignorato ma da un indotto economico importante.

«Il mondo della bicicletta e tutto ciò che è collegato ad essa sono un volano del turismo lento - sottolinea Busato, è una realtà in continua crescita anche sul fronte della prevenzione della salute perché la bicicletta rispetta l’ambiente e l’attività fisica ci fa star bene. Che il cicloturismo stia crescendo è un dato oggettivo, ci sono tanti investimenti già stanziati ed altri arriveranno, è il momento giusto affinché istituzioni e cittadinanza si approprino, rilancino e valorizzino questa realtà»

Le considerazioni di Busato guardano a uno sviluppo ad ampio raggio che punta sulle potenzialità dell’economia della bicicletta che in Veneto vale il 36% dei ricavi nazionali.

I dati sono stati elaborati dall’ufficio studi di Banca Ifis, il quale rileva che 180 produttori veneti di biciclette rappresentano un terzo dei ricavi di questo comparto economico su scala nazionale, inoltre il 93% dei produttori veneti di biciclette e prodotti collegati prevede un trend dei ricavi stabile o in crescita. Ma Busato guarda anche alla Regione Veneto che in tempi non sospetti ha saputo cogliere ed investire in un’economia dalle potenzialità enormi e destinata a crescere ulteriormente.

Nel 2013 il “Piano dello sviluppo strategico del Veneto Orientale” ha previsto e realizzato gli itinerari ciclo turistici Gira Lagune, Gira Sile, Gira Piave, Gira Livenza, Gira Lemene, Gira Tagliamento; nel 2019 la Regione Veneto ha istituito il logo “Venice bike lands” per valorizzare i percorsi esistenti e sviluppare nuovi prodotti turistici in bicicletta; la stessa Regione ha recentemente rivisitato ed aggiornato “Green Tour, Verde in movimento” per la mobilità lenta: sito internet che offre 42 percorsi scaricabili con traccia georeferenziata.

«L’elenco di quanto fatto è lungo – prosegue Valerio Busato - Ricordo solo, in ultima battuta, il piano regionale della mobilità ciclistica in fase di redazione, i 6 milioni di euro deliberati dalla Regione per il completamento della ciclabile Treviso-Ostiglia, e pochi giorni fa l’annuncio del presidente Zaia del finanziamento di 37 milioni, dai Ministeri Infrastrutture, Cultura e Turismo, per la realizzazione di 84 km di ciclovie turistiche in Veneto.Questo la dice lunga sull’importanza del mondo della bicicletta, del cicloturismo e del turismo lento con tutte le attività ad esso collegate. Facciamo squadra raccogliamo al volo queste opportunità per valorizzare gli attuali percorsi ciclabili e per implementare la meravigliosa rete locale e regionale di itinerari ciclabili»