Venezia, tre giorni dedicati al mondo della bicicletta

Dal 3 al 5 maggio torna Pavè - pedalando a Venezia, il festival che propone talk, proiezioni di film, eventi sportivi e una spettacolare gravel ride attorno alla laguna. Arrivato alla terza edizione, è ideato e organizzato da La Velostazione Venezia in collaborazione con Museo M9, con il patrocinio di Iuav, Regione Veneto, Comune di Venezia e Fiab.

La vocazione narrativa del festival emerge nelle prime due giornate, con il programma intitolato We need stories che porta 26 storyteller a raccontare la contemporaneità attorno alla bicicletta: venerdì 3 e sabato 4 maggio l'appuntamento è a M9 - Museo del '900 (via Pascoli 11, Mestre), con un palinsesto, ad accesso gratuito su iscrizione, fatto di talk, laboratori, seminari e con il cinema ambientalista dal Film Festival della Lessinia.

Domenica 5 maggio il festival si sposta al parco San Giuliano di Mestre per la partenza delle pedalate in laguna. Gli itinerari sono tre, su lunghezze di 140 km (La Lunga), 90 km (La Corta) e Urban (50 km). L'arrivo è a Punta Sabbioni, dove un ferry-boat dedicato ricondurrà la tribù dei pedalatori e delle pedalatrici alla terraferma, attraverso il Bacino di San Marco. Novità di questa edizione è lo spazio dedicato alla “folding culture”, ossia le biciclette pieghevoli, con il Brompton World Championship 2024 che si svolgerà dalle 11 alle 13: ciclisti da tutta Europa si sfideranno in una gara Criterium su un circuito appositamente progettato, tra tweed, goliardia e glam in un appuntamento internazionale.

Il programma dettagliato

Venerdì 3 maggio, M9 - Museo del '900

Ore 14: un viaggio virtuale in Svizzera, con Giona Rinaldi dell’Ong Pro Velo per conoscere la mobilità ciclistica del Paese ospite di Pavè 2024.

Ore 14.30: Susanne Romani, project manager di Svizzera Turismo, parlerà delle escursioni ciclistiche in Svizzera: oltre 12mila chilometri di percorsi tra itinerari impeccabili, paesaggi magnifici, natura incontaminata e varietà culturale che rendono la Svizzera un paradiso per mountain biker, ciclisti per svago ed e-biker.

Ore 15, Andrea Boscolo, architetto, randonner e alpinista, appassionato di lunghe distanze e fast tourism: un uomo d’innovazione che porterà a riflettere su “Piano ma lontano”, un ciclismo diverso, non esasperato dalla competizione, dalle classifiche, dalle griglie di partenza, ma non per questo meno impegnativo e severo.

Ore 15.30: SO.DE., il Social Delivery dalla pedalata gentile, accompagnerà a conoscere il mondo della ciclologistica sociale, sostenibile, solidale.

Ore 16 Stefano Munarin, Emanuele Giannotti e Luca Velo dell’Università Iuav di Venezia: la strada può e deve essere pensata e disegnata anche come eminente spazio collettivo, supporto della vita in comune, ambito di compresenza e condivisione che determina la qualità della città e della nostra vita sociale.

Ore 17: Mikel Delagrange, fondatore, direttore e animatore di Amani Project. Team Amani è un eterogeneo gruppo ciclistico, formato dai migliori atleti provenienti dall’Africa orientale: Kenya, Uganda, Ruanda ed Etiopia, riuniti per competere nelle più grandi e prestigiose competizioni Gravel del pianeta.

Ore 17.30 Andrea Razzini, direttore di Veritas e professore di diritto ambientale e della sicurezza del lavoro presso l’università Ca' Foscari, parlerà del sistema di raccolta e di valorizzazione dei rifiuti nel territorio veneziano.

Ore 18 spazio a Europe Direct, ultimo talk della prima giornata di festival per poi lasciare spazio al film.

Ore 18.15, proiezione di Matter out of place (Materia fuori posto), di Nikolaus Geyrhalter (Austria, 2022, 105 min). Un documentario che mostra come il problema dello smaltimento dei rifiuti viene (omeno) affrontato in varie zone del mondo.

Sabato 4 maggio, M9 - Museo del '900

Ore 10, Matteo Jarre di Decisio: la bicicletta elettrica non sta esplodendo, è già esplosa. Un velocipede su tre in Europa viene venduto ormai con il motore elettrico, in paesi come l’Olanda si vendono più mezzi elettrici che muscolari.

Ore 10:30: l’apicoltore e presidente di Conapi, Giorgio Baracani, presenta “Voci di gente invisibile”, il poetico cortometraggio tratto da quindici video-testimonianze di apicultori italiani: la regia è di Rosy Sinicropi ed Edoardo Rubatto.

Ore 11, l’evoluzione dei materiali da costruzione ciclistica partì dal legno arrivando al carbonio: l’Ingegnere meccanico e imprenditore Michele Cammisa, alle 11, racconta di una scelta a ritroso, con la rivisitazione dell’antico materiale in chiave evolutiva.

Ore 11.30: Roberto Peia, giornalista, scrittore, pioniere e visionario parlerà della delle persone tra ricordi, viaggi, battaglie e speranze.

Ore 12: a 130 anni di distanza Giulia Baroncini ha ripercorso le orme di Luigi Masetti, padre putativo del cicloturismo italiano: racconterà il suo “viaggissimo” da Milano a Chicago, omaggiando l'”anarchico delle due ruote”.

Ore 12.30. Marco Ballestracci, autore di “Il Veneto in bicicletta” (Antiga Edizioni su progetto della Regione Veneto), per un excursus su ciò che la bicicletta ha rappresentato per il Veneto nel corso del Novecento, nonché delle prospettive che sta offrendo nei primi vent'anni del nuovo secolo. Dialogano con l’autore Andrea Simionato, direttore editoriale di Antiga Edizioni, e Cristiano Corazzari, assessore regionale.

Ore 14: da Milano a CapoNord in scatto fisso è stata uno dei tanti viaggi e imprese di Pietro Franzese, blogger e youtuber che ha trasformato la passione in una professione.

Ore 14.30: Elisabetta Dell’Orto, country manager per l’Italia di Schwalbe, racconta Recyclists, progetto industriale tra sostenibilità e riciclo

Ore 15: il lupo è tornato sulle Alpi e ha fatto tutto da solo, compiendo una "volata" storica che lo ha riportato dove l'uomo lo aveva eliminato un secolo prima. Parlerà di come non aver paura del lupo Francesco Romito, vice-presidente e responsabile della comunicazione per l'Associazione "Io non ho paura del lupo".

Ore 15.30: Sessant’anni, un pass Interrail, una Brompton e 60 giorni a disposizione per attraversare l’Europa in treno e in sella: 7 Paesi e 1.600 chilometri pedalati, è il viaggio che racconterà Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e blogger.

Ore 16: vincere in bici è bello, aiutare giovani donne a vincere nella vita è incredibile. Il progetto Road To Equality è la storia di Alessandra Cappellotto, ex campionessa di ciclismo che aiuta ragazze di paesi emergenti a pedalare ed emanciparsi attraverso lo sport. Il progetto, avviato con le ragazze del Ruanda, è presente in 18 paesi nel mondo: dopo il grande risalto ottenuto dalla vicenda legata al salvataggio delle cicliste afgane dopo l’invasione talebana dell’Afghanistan, alcune atlete seguite da Road to Equality parteciperanno tra qualche mese alle Olimpiadi di Parigi. Tre cicliste afgane dell’associazione, insieme a Cappellotto, pedaleranno domenica 5 maggio, alla Gravel Ride di Pavè.

Ore 16.30, This Avventura: i tre neolaureati Carlo, Marco e Vittorio raccontano il loro viaggio spensierato in Italia in sella alla Graziella.

Ore 17: Allan Shaw racconta la cicloavventura reinventata, dalle sgambate su bici da strada vintage attraverso l'America sino alla Silk Road Mountain Race in sella alla Cargo Bike, Allan porta sul palco oltre un decennio di avventure leggermente inopportune.

Ore 17.30: cosa ci dicono gli alberi? Lo spiega Annalisa Metta, professoressa ordinaria di architettura del paesaggio presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Alle 18 la proiezione del film Le temps des forêts (Il tempo delle foreste), di François-Xavier Drouet (Francia, 2018, 103 min), documentario che ci spinge a riflettere se davvero vogliamo trasformare i nostri fornitori d’ossigeno in verdi deserti.

Domenica 5 maggio, parco San Giuliano

Alle 14.30, Alessandra Tormene e Susanna Maggioni, Consigliere Nazionali di FIAB Italia, raccontano i percorsi in Italia Eurovelo, la rete europea di 17 ciclovie di lunga percorrenza avviata nel 1995 dall’European Cyclists Federation (ECF), la federazione delle associazioni ciclistiche europee.

Alle 15, voce alla ciclomeccanica con Emilio Scavezzon, terzo di tre fratelli e movimento centrale della “Confraternita Scavezzon”, capo-meccanico dell’omonima officina.

Alle 15.30, si parla di copertoni che da rifiuto evolvono in gioielli di design con il progetto Cycled dei fratelli Potente.

Alle 16 si “spiegano le pieghevoli” con “Folding Culture” e i viaggi guardando oltre al commuting, grazie all’esperienza di tre amici, Andrea Mori, Gabriele Garofalo, Andrea Baino, uniti dalla passione per la Brompton.

Alle 16:30, spazio allo yoga per ciclisti con Yoga Pilates Venezia.

Venerdì 3 e sabato 4 maggio (ore 10.00 - 19.00) presso Calle Corte Legrenzi sarà possibile visitare la mostra fotografica Do you pray in the morning? di Chiara Redaschi. Una selezione fotografica tratta dall’omonimo report di viaggio ruandese. La storia di un’avventura di dieci giorni in Africa Centrale, seguendo Enough Cycling Collective sulla traccia di “Race around Rwanda”.