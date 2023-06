Avete preso la decisione di cambiare residenza? Se fare la richiesta al vostro nuovo comune di residenza vi spaventa, ecco un articolo che cercherà di semplificare l'iter per rendere questo processo meno difficoltoso e più veloce possibile. Ma come si fa quindi il cambio di residenza nel comune di Venezia? Iniziamo specificando che per cambio di residenza si intende il trasferimento da/in altri comuni italiani o esteri. Se si intende procedere con l'iter burocratico che permette questo spostamento in modo ufficiale bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe del comune in cui si intende trasferire la propria residenza. Può effettuare la dichiarazione, entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell'evento e in modo gratuito, qualsiasi componente del nucleo familiare purché maggiorenne.

Come fare il cambio di residenza a Venezia

La dichiarazione di cambio residenza deve essere effettuata attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall'ufficio competente (la mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda) e di seguito scaricabili:

Alla dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere allegata:

copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

I cittadini dell'Unione Europea e del Regno Unito, devono rivolgersi allo sportello dell'Ufficio Soggiorno Comunitari.

Dal 30 Gennaio 2023 le dichiarazione di residenza non sono più accolte via e-mail.

Si possono presentare le dichiarazioni:

on line con identità digitale (SPID, CIE, CNS) tramite il portale del Ministero dell'Interno ANPR

allo sportello previo appuntamento obbligatorio. Per prendere appuntamento andare su: prenotazione appuntamento cambio residenza e domicilio oppure chiamare il call center al numero telefonico 041041

Se entro 45 giorni l'interessato non riceve alcuna comunicazione circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.

Quanto costa il cambio di residenza a Venezia

Cambiare residenza a Venezia è completamente gratuito.

Contatti ufficio anagrafe per il cambio di residenza a Venezia

Per prendere appuntamento all'ufficio anagrafe di Venezia per il cambio di residenza bisogna:

contattare il numero 041041 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

oppure on-line, clicca qui per fissare autonomamente l'appuntamento