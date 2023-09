Lo Sporting Musile 2023/2024 si presenta al "3° memorial Giovanni Mattiuzzo" nel ricordo del numero 10!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il calcio a 5 in primo piano sabato con una giornata totalmente dedicata allo Sporting Musile, la squadra della città, che presenterà al suo caloroso e sempre presente pubblico la compagine che affronterà la stagione 2023/24, oramai alle porte. Squadra che sarà impegnata per la seconda stagione di fila nel campionato di serie D (girone C), dove l'anno scorso è arrivato un secondo posto, sfiorando la vittoria finale, e un piazzamento nella Final Four di Coppa. Saranno presentati gli otto volti nuovi dell'organico (i portieri Kevin Da Re e Steven Fico, più i giocatori di movimento Enrico Pillon, Riccardo Badalin, Alvise Vianello, Manuel Zago, Diego Da Ros e Andrea Cogo) e gli otto rimasti (il capitano e portiere Mirco Baldassa, e di movimento Matteo Gensomini, Alberto Milan, Alessandro Vigneri, Daniel Barone, Alberto Pierantoni, Andrea Vettori e Leonardo Furlan). Come detto sarà un pomeriggio di grandi emozioni e ricordi, ma anche di grande futsal: sabato 23 settembre, alle 15.30, al Palasport di Musile ritorna infatti, il Memorial "Giovanni Mattiuzzo", alla sua terza edizione, un torneo di calcio a 5 con formula triangolare dove saranno protagoniste tre squadre. Ovvero la compagine di casa, lo Sporting Musile, dove il nostro 10 militava e brillava con le sue giocate, l'Udinese Futsal, compagine che milita in serie C1, ed infine la terza squadra sarà l'Arcade C5 che partecipa al campionato di C2. Sarà sicuramente l'occasione per vedere all'opera il team locale contro due avversarie di rango maggiore. L'evento, ad ingresso libero, è patrocinato dalla Città di Musile di Piave. Vi aspettiamo numerosi e calorosi, nel caro ricordo del nostro indimenticabile Giovanni, il nostro sesto uomo in campo, sempre!