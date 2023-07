Temporali e grandine: nuova allerta della protezione civile fino alla mezzanotte

Potrebbe non essere ancora terminata l’ondata di maltempo con forti temporali, che hanno creato gravi danni in varie aree del Veneto. Il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha emesso un nuovo bollettino nel quale viene dichiarata l’allerta gialla sul bacino idrografico Alto Piave e l’allerta arancione su tutto il resto del territorio, fino alla mezzanotte.

Secondo le previsioni di Arpav, dopo una breve pausa, è prevista una ripresa dell’instabilità con probabili rovesci o temporali associati a fenomeni anche di forte intensità, con locali grandinate e forti raffiche di vento, in esaurimento a partire da nord dalla tarda serata. Lo scenario - spiega il bollettino - sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Nelle ultime ore, la nostra regione è stata colpita duramente dal maltempo, per l’ennesima volta in pochi giorni. Questa notte, a più riprese, una serie di tempeste si sono scatenate sull'intero Veneto. E anche nel Veneziano, alle prime luci dell'alba, un forte temporale ha interessato diverse zone, con grandinate sparse: dalla Riviera del Brenta al litorale. A causa dei danni registrati in tutto il territorio, compreso quello friulano, anche i trasporti hanno subìto disagi, soprattutto quelli ferroviari.

Nel solo territorio veneziano, dalle 21 di lunedì alle 12 di martedì, i vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi di soccorso, a fronte di oltre 140 richieste di aiuto, che sono in corso di smaltimento in questo ore.