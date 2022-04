Prossimo ponte, festa della Liberazione: il meteo anticipa instabilità

Festa della Liberazione lunedì 25 aprile: è il prossimo ponte dopo quello delle festività pasquali che hanno regalato sole e cielo sereno su tutta l'Italia. Lunedì invece grigliate e gite fuori porta potrebbero essere funestate da un meteo non troppo promettente, stando alle attuali previsioni, sia per il fine settimana che per l'inizio della prossima. "Una depressione da sud ovest porterà nubi e precipitazioni già da giovedì - scrive Arpav - L'attuale circolazione anticiclonica continuerà a mantenere in pratica una situazione stabile solo fino a mercoledì". È presto comunque per affidarsi ai primi modelli di lungo periodo.

Da giovdì 21 aprile fino al pomeriggio le precipitazioni saranno assenti, poi la probabilità sarà in aumento. "Si tratterà di fenomeni sparsi, anche piuttosto diffusi in serata, in genere non abbondanti ma con dei rovesci o temporali", si legge nel bollettino regionale. Giù anche le temperature, le massime in particolare, con un ritorno graduale alle medie del periodo verso il fine settimana.

Venerdì il tempo sarà instabile su tutto il Veneto, “con molti addensamenti nuvolosi e qualche schiarita dal pomeriggio. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse e significative nelle prime ore in pianura. Neve in montagna grossomodo da 1600-1900 metri e temperature minime in aumento. Sabato 23 aprile, anticipa Arpav, "il cielo sarà irregolarmente nuvoloso ma con delle schiarite specie in pianura. Dal pomeriggio sulle zone saranno possibili a tratti delle precipitazioni, in genere modeste a parte alcuni rovesci o temporali, le temperature minime in pianura diminuiranno un po' specie a sud-ovest, le massime aumenteranno soprattutto sulle zone centro-meridionali".