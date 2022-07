Da domani farà ancora più caldo: è stato di allarme climatico per disagio fisico

Da giovedì e almeno fino all’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano porterà un ulteriore incremento del caldo su tutta Italia, compreso il Veneto. A confermarlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com che spiegano: «Se già venerdì scorso abbiamo registrato picchi di 38-39°C, nella seconda parte della settimana il caldo sarà più intenso e persistente da Nord a Sud, con valori prossimi ai 40°C su diverse aree della pianura padana». Se lungo i settori costieri la canicola verrà parzialmente smorzata dalla circolazione di brezza tipica dei periodi anticiclonici, «tuttavia in queste aree i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo più afoso e quindi via via meno sopportabile, specie dal weekend».

In virtù delle previsioni contenute nel bollettino Arpav, invece, la protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana del Veneto.

Ondata di caldo, fino a quando durerà

«Dagli ultimi aggiornamenti - spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com - il caldo sembra poter rimanere il protagonista anche per tutta la terza decade di luglio, con temperature ben superiori alle medie da Nord a Sud. Non è da escludere, tuttavia, il passaggio della coda di una perturbazione atlantica tra il 27 e il 28 luglio che potrebbe coinvolgere parzialmente le regioni settentrionali e in parte anche quelle centrali, specie del versante adriatico, con il ritorno di qualche temporale anche intenso e di un parziale calo delle temperature».