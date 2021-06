Meteo: temperature in aumento, apice del caldo nel weekend

Previste massime sui 32-33° in pianura, qualche grado in meno lungo le coste

Nei prossimi giorni il meteo prevede un anticiclone africano in progressivo rinforzo sul Veneto, con tempo in prevalenza stabile e assolato, al più a tratti parzialmente nuvoloso. Qualche occasionale rovescio o breve temporale di calore potrà interessare le Dolomiti, specie l'ampezzano, durante il pomeriggio o la prima serata.

Come spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, le temperature saranno in aumento giorno per giorno, con massime fino a 32-33°C in pianura. Qualche grado in meno lungo le coste, con massime in genere entro i 28-29°C, anche a Venezia, grazie alle brezze marine: tuttavia qui si farà sentire maggiormente l'afa, così come in generale nei grandi centri urbani in serata.

Apice del caldo nel weekend

Il caldo sarà in ulteriore intensificazione nel weekend, quando avremo un sussulto dell'anticiclone africano. In particolare domenica si potranno registrare massime fino a 34-36°C in pianura, fino a 30-32°C lungo le coste, anche in questo caso con afa accentuata. La canicola potrebbe subire uno smorzamento all'inizio della prossima settimana, ma al prezzo di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità.