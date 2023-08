Meteo, imminente una nuova ondata di caldo africano

Nel periodo post-ferragostano si conferma una nuova e intensa ondata di caldo. Responsabile, come sempre, è l'espansione dell'anticiclone nord-africano che dalla Spagna si espande verso l'Europa centrale e il Nord Italia. Dal weekend, e per buona parte della prossima settimana, il sole sarà protagonista su tutta la regione.

Davide Sironi, meteorologo di 3bmeteo, spiega che l'apice della canicola è previsto tra lunedì e mercoledì, con temperature massime diffusamente oltre i 35°C e punte di 37-38°C tra veronese e rodigino: valori di 8-10 gradi oltre le medie di fine agosto. Dando uno sguardo alle previsioni a lunga scadenza, sul finire della prossima settimana i modelli numerici delineano una brusca interruzione della calura sotto l'incursione di correnti fresche e instabili atlantiche, tendenza tuttavia da confermare nei prossimi giorni.

A Venezia si registra per il quarto giorno consecutivo una condizione di disagio fisico intenso. Arpav conferma che da oggi, venerdì 18 agosto, e almeno fino a lunedì 21, si verificheranno le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore. Le condizioni di grande caldo, soprattutto se persistente, insieme ad un'elevata umidità, possono causare situazioni di disagio di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone, in particolare anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni e persone in condizioni fisiche non ottimali.

Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, attuato dal Comune di Venezia con l'Ulss 3, sarà predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali, inclusa un’assistenza telefonica dedicata. Di seguito i numeri utili: