Caldo intenso, disagio in aumento nella giornata di lunedì

Un lunedì ancora molto caldo sul Veneto, poi l’anticiclone africano mollerà parzialmente la presa. Correnti più fresche porteranno una fase più instabile con temporali sparsi, anche di forte intensità, nella giornata di martedì. Non si escludono colpi di vento e grandinate. Fenomeni più organizzati e abbondanti sulle aree dolomitiche, dove potrebbero presentarsi già dalla serata di lunedì. Da mercoledì il tempo tornerà a stabilizzarsi maggiormente, sebbene sui rilievi continuerà a regnare una discreta instabilità con qualche rovescio più probabile nelle ore pomeridiano-serali, non escluso anche sulle alte pianure. In seguito a ciò avremo anche un graduale calo termico. Le temperature massime caleranno da 37-38°C a 30-33°C e le minime da 24-27°C a 21-24°C, più fresco in montagna. Insomma, un clima che tornerà ad essere più sopportabile, anche se il caldo, specie sulla costa, continuerà a farsi sentire. Per sapere come continuerà la settimana anche in vista del prossimo weekend, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Nel Veneziano la settimana in prevalenza sarà stabile ma attenzione a qualche temporale atteso intorno alla giornata di martedì e nel pomeriggio di mercoledì (meno probabile). Temperature in leggero calo da metà settimana, massime che da 33-34°C scenderanno a 29-31°C. La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, comunica che oggi, domenica 24 luglio, continuano le condizioni di caldo e umidità dell'ondata di calore. Per il quinto giorno consecutivo si registrerà disagio fisico intenso. Disagio in lieve calo a debole/moderato solo sulla Valbelluna. Disagio in aumento, in prevalenza intenso su tutte le zone, domani, lunedì 25 luglio. Sempre domani, qualità dell'aria buona/discreta sulla costa, in prevalenza scadente altrove. Martedì 26 e mercoldì 27 luglio condizioni in miglioramento per il calo delle temperature, ma con umidità più rilevante; martedì il disagio potrà essere ancora complessivamente intenso mentre mercoledi le condizioni sembrano portare un'interruzione della fase di disagio intenso, con valori deboli/moderati ovunque.