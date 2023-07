Destinato a perdurare il disagio fisico intenso per il caldo: la situazione meteo di queste ore

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, comunica che anche per domani, lunedì 10 luglio, sono previste condizioni di disagio fisico intenso.

La qualità dell’aria sarà in peggioramento fino a risultare in prevalenza scadente almeno su pianura e pedemontana. Martedì 11 e mercoledì 12 luglio sussisteranno le condizioni di disagio fisico intenso, con temperature ben sopra le medie. La qualità dell’aria potrebbe andare in lieve peggioramento, generalmente scadente su pianura e pedemontana. Mercoledì sarà probabile una lieve flessione del disagio fisico sulle zone montane, mentre le condizioni si manterranno stabili sulle altre zone.