Disagio fisico per il caldo anche domani, ma sono attesi temporali

La Protezione civile del Comune di Venezia informa che a causa delle alte temperature e degli elevati tassi di umidità, sono previste condizioni di disagio fisico intenso per domani lunedì 24 luglio.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha nvece emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire da domani pomeriggio con probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì 25 luglio sono attese fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla),dalle 14.00 di domani alle 00.00 di mercoledì 26 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).