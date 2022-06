Meteo: previsto disagio fisico in pianura e sulla costa

Il sole splenderà in cielo per l'intera giornata di domani e le temperature massime non subiranno notevoli variazioni (assestandosi sui 31 gradi), ma i valori minimi in aumento (fino a 23 gradi) causeranno condizioni di disagio fisico, che tenderà a diventare intenso sulla costa e in pianura.

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, a Venezia lunedì non sono previste piogge. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est-sudest, al pomeriggio saranno invece moderati. Mare poco mosso. Prevista un'allerta per afa, con temperature percepite fino a 45 gradi centigradi.