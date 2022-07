Allerta meteo: previsti temporali, grandine e vento forte

Tra il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 7 luglio, sono previsti rovesci e temporali sparsi, in estensione dalle zone montane alla pianura, che interesseranno anche il territorio veneziano. Saranno possibili anche fenomeni localmente intensi, con grandinate. La protezione civile del Veneto ha diramato l'allerta per raffiche di vento forti e localmente molto forti anche nelle zone non interessate dai temporali, tra le 16 e la mezzanotte di domani, venerdì 8 luglio.

Le condizioni meteo dovrebbe migliorare progressivamente già a partire dalle prime ore di venerdì, quando si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni assenti, e un lieve calo delle temperature minime. Situazione simile si registrerà nella giornata di sabato, con una scarsa probabilità di precipitazioni a bassa quota.