Previsti temporali e forti raffiche di vento in pianura e sulla costa

Da domani è prevista un'ondata di maltempo con precipitazioni diffuse in tutto il Veneto, consistenti e accompagnate da forti raffiche di vento soprattutto in pianura e sulla costa. Sono attesi in particolar modo venti da tesi a forti, in prevalenza da est/nord-est. Alla luce delle condizioni meteo e dell'intensità del vento, la protezione civile ha emesso un avviso di criticità fino alle 8 di venerdì 16 ottobre. È stata dichiarata anche l'allerta gialla in alcuni bacini idrografici, tra cui quello di Sile, Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contemporaneamente, il Mose dovrebbe entrare in funzione domani mattina per proteggere il centro storico dal picco di acqua alta, previsto alle 10.45, a 135 centimetri. Sarà il secondo test in fase di emergenza per il sistema di paratoie a scomparsa. Per giovedì il Centro maree del Comune di Venezia prevede un'altra marea sostenuta a 120 centimetri alle 11.10 della mattina e un picco di 105 alle 11.40 di sabato.