Cantine, strade e campi allagati, giù alberi in Riviera e a Mirano

Mira, la Riviera, Vigonovo e Mirano: sono le zone più colpite dagli allagamenti e dalla caduta alberi per la tempesta della notte che ha scaricato oltre 80 millimetri di pioggia in poco tempo, intasando canalette e corsi d'acqua e riempendo scantinati e piani bassi di alcune abitazioni. Tra mezzanotte e l'una della notte fra mercoledì e giovedì sono saltati anche diversi contatori dell'energia elettrica per via dei fulmini: i tecnici dell'Enel sono fuori dall'alba per verifiche e riparazioni agli impianti.

Campi e strade allagate: le foto di Rudy Manenti in Facebook mostrano l'area di via Valmarana a Mira completamente allagata alle 7 di giovedì, con i commenti al post che criticano la mancata pulizia dei canali, i fossati tombinati e i terreni asfaltati che al minimo accenno di alluvione non permettono alla pioggia di defluire o di essere assorbita dal suolo. Sono decine le operazioni su strade e proprietà private dei vigili del fuoco al lavoro pompe e idrovore per liberare strade e terreni dall'acqua e dal fango. Interventi per la caduta di rami e arbusti, pali, coppi e verifiche sugli edifici più fragili.

Il maltempo non mollerà oggi, giovedì 16 maggio: di sera e durante la notte sono attese altre precipitazioni. Alta marea a Venezia a 105 centimetri alle 20.20, ma il Mose non verrà attivato. Tregua nel weekend, con sole, bel tempo e rialzo delle temperature da domani, venerdì 17 maggio. Da lunedì previsto invece il passaggio di una nuova perturbazione che andrà avanti almeno fino a metà settimana. Per il caldo sopra il 25 gradi bisognerà attendere il fine settimana del 25 e 26 maggio.

Il meteo anomalo di maggio crea difficoltà anche nelle campagne veneziane. I cerealicoltori della zona di Portogruaro manifestano la loro preoccupazione: «Si salvano solo i terreni più vicini al mare, in cui la componente sabbiosa del terreno consente un maggiore drenaggio dell’acqua - spiega Andrea Pegoraro, presidente della Coldiretti locale -. Le eccessive piogge di queste settimane non consentono di accedere ai terreni per le lavorazioni. Il mais, ad esempio, è stato seminato per un 50%. Non riusciamo a preparare la terra in vista delle semine della soia, mentre il frumento è fiorito sotto la pioggia». Gli apicoltori segnalano difficoltà perché le continue precipitazioni hanno compromesso la fioritura di acacia, con conseguente danno sulla varietà di miele più richiesta dai consumatori. Per Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia, «il clima si sta tropicalizzando, mettendo alla prova tutti i comparti agricoli, alternando eventi estremi tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento a periodi di siccità».