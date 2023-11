Maltempo, nel Veneziano le scuole restano aperte. Un albero caduto a Lido

L’ordinanza regionale che dispone per domani venerdì 3 novembre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a causa della avverse condizioni meteo, non riguarda per ora gli istituti dei comuni della Città metropolitana di Venezia». Lo comunica in una nota l'amministrazione del territorio metropolitano provinciale.

In considerazione degli ultimi avvisi di criticità idrogeologica e idraulica emessi dal Centro funzionale decentrato della Regione Veneto che indicano per le prossime ore un livello di allerta “arancione” per i principali corsi d’acqua che attraversano il territorio della città metropolitana di Venezia, il prefetto Michele di Bari ha dato indicazione all’Ufficio di protezione civile della Prefettura di diramare oggi, giovedì 2 novembre, una circolare a tutti i Comuni sulla necessità di valutare in sede locale l’assunzione di ogni eventuale iniziativa in relazione alle previsioni meteorologiche delle prossime ore.

«La Prefettura si mantiene inoltre in costante collegamento sia con la protezione civile della Regione Veneto, che, a differenza delle zone montante e pedemontane, per il territorio metropolitano non ha previsto una evoluzione della situazione verso un’allerta idrogeologica di massimo livello, sia con i Comuni sull’asta dei fiumi Tagliamento, Lemene, Livenza, Piave e Brenta allo scopo di fornire loro ogni utile supporto per fronteggiare con prontezza, attraverso un’azione coordinata e unitaria, le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi», scrive la prefettura.