Possibili gelate notturne mentre resta il maltempo: la situazione meteo nelle prossime ore

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, dopo le ore 22, entreranno in azione gli spargisale.

I mezzi interverranno oltre che a P.le Roma e Tronchetto anche in corrispondenza di rotatorie, sottopassi e cavalcavia della Terraferma veneziana. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d'informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

«Anticicloni assenti e Mediterraneo preda delle perturbazioni atlantiche: così ci aspetta un'altra settimana con fasi di maltempo sull'Italia, che conferma un dicembre decisamente turbolento. - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - Il Nord sarà ai margini con precipitazioni più deboli essenzialmente su parte del Nordovest, che tuttavia stante la presenza di aria molto fredda potranno assumere carattere nevoso anche in pianura. Non sarà finita qui, in quanto tra giovedì e venerdì arriverà una nuova perturbazione - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - con ulteriori piogge e temporali che questa volta potrebbero coinvolgere maggiormente anche il Nord Italia. Nei giorni a seguire potremmo assistere ad una tregua per la temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Tuttavia potrebbe durare poco, in quanto in prossimità delle feste natalizie sarà possibile il ritorno di nuove perturbazioni con ulteriori piogge e nevicate. Si tratta di una tendenza ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme; seguiranno aggiornamenti in merito».