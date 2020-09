Meteo in peggioramento da domani

Da domani inizia su tutto il Veneto una fase di instabilità che vedrà il suo culmine nelle giornate di lunedì e martedì. Se domenica le possibilità di vedere precipitazioni in pianura sarà molto bassa (5-25%), dal pomeriggio di lunedì la probabilità sarà medio-alta (50-75%) e sarà accompagnata anche da un abbassamento delle temperature minime.

Maltempo nei prossimi giorni

Martedì il tempo rimarrà instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite; precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale da locali a sparse, saranno probabilmente in pianura centro-orientale. Le temperature saranno stazionarie o in locale variazione, con tendenza all'aumento nei valori minimi e alla diminuzione in quelli massimi.