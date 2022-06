Meteo: previsti temporali e grandinate

Un’intensa perturbazione raggiungerà nel corso di martedì il Veneto, determinando un graduale peggioramento che si concretizzerà soprattutto dalla sera. Come ci spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, il contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e quella calda preesistente sarà causa di temporali localmente molto intensi e accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento. Si tratterà di precipitazioni distribuite in modo non omogeneo nello spazio, che colpiranno anche violentemente determinate zone con picchi locali talora superiori ai 30-40 millimetri in poche ore, ma interesseranno con fenomeni più deboli altre limitrofe.

Dopo gli ultimi temporali che si attarderanno nella notte, ancora a tratti violenti sulle zone settentrionali, il fronte si sposterà verso levante abbandonando la regione. La giornata di mercoledì infatti risulterà più soleggiata, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone di montagna. Anche nei giorni successivi il tempo si manterrà in gran parte soleggiato, pur con una certa variabilità che coinvolgerà le aree di montagna e le pianure adiacenti, specie nel pomeriggio. Le temperature torneranno ad aumentare giorno dopo giorno, con il caldo che entro il weekend potrebbe farsi nuovamente molto intenso.

Le previsioni per Venezia

Martedì sarà una giornata inizialmente soleggiata a Venezia, ma con nubi in graduale aumento nel corso della giornata. In serata giungeranno rovesci e temporali, con venti occidentali in deciso rinforzo. Farà ancora caldo, con temperature massime intorno a 29°C. Mercoledì ampie schiarite caratterizzeranno la giornata, con temperature minime intorno a 22 gradi e massime sui 29. Tempo stabile giovedì e temperature in aumento. Condizioni soleggiate probabilmente fino alla fine della settimana, con temperature in costante aumento e caldo intenso nel weekend.