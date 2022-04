Allerta vento forte sulla costa e in pianura, bello a Pasqua ma fa più freddo

La Protezione Civile del Comune di Venezia ha diffuso, sulla base delle indicazioni che il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato emettendo un'allerta, un avviso per vento forte previsto lungo la costa e sulla vicina pianura dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, fino alle ore centrali di domani, domenica 17 aprile. Viene raccomandato di prestare attenzione, in particolare nelle aree alberate, nei pressi di cantieri e impalcature e durante la navigazione in laguna e in mare e di vincolare gli oggetti mobili a rischio caduta al suolo.

Stato di attenzione

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da bollettino meteo Veneto con segnalazione emessa dal Centro funzionale della Regione Veneto, è previsto nell'ambito di un rinforzo generale dei venti, sabato 16 aprile, dal tardo pomeriggio venti da tesi a forti sulla costa e sulla pianura adiacente, in particolare sulla costa centro meridionale con raffiche anche intense. Dichiarato lo stato di attenzione dalle 18 alle 12 di domani, giorno di Pasqua.

Meteo Arpav

Sulla nostra regione dopo un periodo di tempo stabile con temperature sopra la norma, nella giornata di sabato una saccatura d'aria fresca parte da nord portando temporanea instabilità e un calo termico. Da domenica, giorno di Pasqua, da sud-ovest si affaccerà nuovamente l'alta pressione, che contrasterà la depressione presente sui Balcani, portando tempo più stabile ma anche decisamente più freddo. Oggi e domani previsti venti di bora da tesi a forti sulla costa e sulla pianura adiacente, in particolare sulla costa centro-meridionale con raffiche anche intense. Sono attesi rovesci o temporali, da locali a sparsi, con probabilità in attenuazione dalla serata.