Temperature in aumento e qualità dell'aria scadente: anche domani disagio fisico intenso

Il rinforzo della pressione già a partire dal pomeriggio di oggi porterà ad un aumento delle temperature, con tempo in prevalenza stabile. Secondo l'ultimo bollettino di Arpav, sabato il passaggio di una saccatura porterà condizioni di instabilità in particolare sulle zone montane con rovesci e temporali che in serata potranno estendersi localmente anche alle zone pedemontane.

Domenica ci sarà invece un nuovo aumento della pressione fino alla prima parte di lunedì, con il conseguente probabile ingresso di correnti umide instabili dai quadranti occidentali. Le temperature si manterranno su valori molto superiori alla media del periodo, specie sulle zone interne della pianura. Un probabile calo è atteso per martedì ma con valori previsti ancora alti per il periodo.

In virtù del quadro delineato, la protezione civile del Comune di Venezia ha comunicato che nella giornata di domani, sabato 23 luglio, si verificheranno le condizioni di caldo e umidità dell'ondata di calore. Per il quarto giorno consecutivo si registrerà disagio fisico intenso. La qualità dell'aria sarà scadente ovunque, localmente pessima su zone pedemontane e pianeggianti.