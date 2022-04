Meteo, cosa dobbiamo aspettarci per il weekend del primo maggio

Fino a venerdì tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Veneto, il tutto in un contesto termico gradevole specie nelle ore pomeridiane, con temperature massime superiori ai 20°C in pianura. Per il weekend del 1° maggio è confermato l'arrivo di correnti più fresche e umide dall'Europa centrale che tenderanno a guastare il tempo.

Sabato sarà ancora una giornata di bel tempo prevalente, in particolare su pianure e zone costiere mentre sui settori dolomitici si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità con qualche piovasco a partire dal pomeriggio. Domenica primo maggio invece è attesa una giornata più incerta con maggiore nuvolosità e clima più fresco. Rischio di piogge sparse soprattutto su Prealpi e Dolomiti ma qualche breve piovasco potrà interessare anche le zone di pianura. Non si tratterà comunque di fenomeni particolarmente intensi e diffusi, non mancheranno infatti delle locali schiarite in particolare nelle ore pomeridiane.

Meteo per Venezia e provincia

In provincia di Venezia, ci spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi, ci sarà bel tempo fino a venerdì con clima gradevole, tipicamente primaverile, con temperature diurne sui 20 gradi. Sabato tempo ancora buono e asciutto con nuvolosità in aumento specie verso sera; da segnalare ventilazione piuttosto vivace di Bora. Domenica primo maggio giornata incerta con nuvolosità frequente alternata a fugaci schiarite. Contesto nel complesso asciutto anche se sarà necessario tenere gli ombrelli a portata di mano, saranno infatti possibili dei brevi piovaschi.