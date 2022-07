Ancora caldo e umidità, ma fra qualche giorno si torna a respirare

Dopo i fenomeni che interesseranno il Veneto tra la serata di oggi e le prime ore di domani, anche nei prossimi giorni la regione sarà interessata da una spiccata instabilità, che diverrà un po' più diffusa già tra la tarda serata di martedì e mercoledì mattina. Come ci ha spiegato Francesco Del Francia di 3bmeteo.com, giovedì ci sarà spazio poi per forti temporali, con una generale flessione termica, che renderà le temperature massime vicine alle medie stagionali e quindi più vivibili per i giorni successivi. Nelle due finestre di maltempo, acquazzoni e locali forti temporali insieme a puntuali grandinate di media taglia e violenti colpi di vento la faranno da padrona; i meteorologi raccomandano prudenza all'aperto e di mantenersi aggiornati con le previsioni.

Meteo a Venezia

Guardando a Venezia, Francia spiega che martedì sarà molto caldo, con punte di 30-31 gradi ed elevata umidità; qualche fugace piovasco non è escluso verso la sera-notte/primissime ore di mercoledì. Seguirà un mercoledì 6 asciutto nelle ore diurne, con massime sui 29-30 gradi. Venerdì sarà la giornata del cambiamento, con forte ventilazione nord-orientale, calo termico e qualche acquazzone/temporale specie in serata, calo termico che si protrarrà anche nei giorni seguenti rendendo le temperature più vivibili e riportandole vicino alle medie stagionali.