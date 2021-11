Meteo a Venezia e provincia per il weekend, non ci sono buone notizie

Nel corso del weekend un impulso perturbato dall'Europa centrale tenderà a portarsi verso il Mediterraneo occidentale, alimentando la circolazione ciclonica che da molti giorni insiste in prossimità del nostro Paese. Fabio Da Lio di 3bmeteo.com ci spiega che entro sabato sera il tempo andrà peggiorando sul Veneto con piogge in arrivo a partire dal Veronese e in estensione a tutta la Regione; la giornata di domenica sarà all'insegna del maltempo con precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità a ridosso dei settori pedemontani e prealpini. Venti in rinforzo, dapprima di Scirocco, poi di Bora.

Meteo a Venezia per il weekend

A Venezia la giornata di sabato sarà uggiosa con nuvolosità spesso compatta e tendenza a qualche pioggia dalla serata. Domenica all'insegna del maltempo con piogge frequenti, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature senza grosse variazioni, clima umido e fresco con massime non oltre i 13 gradi. Venti moderati di Bora lungo la costa. Lunedì temporaneo miglioramento con schiarite anche ampie.