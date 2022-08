Arrivano i temporali, poi un graduale calo delle temperature

Dopo l’ennesima ondata di caldo africano che ha interessato il Veneto in questa eccezionale estate 2022, si intravede una nuova fase, sempre calda ma più sopportabile, in compagnia anche di qualche temporale. Secondo Federico Brescia di 3Bmeteo, infatti, sono in arrivo correnti settentrionali più fresche, che entreranno nella giornata di sabato portando un aumento dell’instabilità, dapprima sui rilievi montuosi e poi, verso sera, sulle aree di pianura.

Su Venezia, il weekend vede un peggioramento delle condizioni meteo con maggiore nuvolosità e qualche rovescio o temporale tra sabato sera e domenica notte. Più soleggiato durante il giorno. Altri temporali sono possibili nella notte tra domenica e lunedì, poi generale stabilità ma con qualche annuvolamento in più di passaggio. Temperature in calo di 6-7°C e tasso di umidità più basso da lunedì. Caldo quindi più sopportabile, massime tra 28 e 30°C per l’intera settimana. Vento forte di Bora tra sabato sera e mercoledì.