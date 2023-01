Prevista neve mista a pioggia nel Veneziano

Prosegue la settimana dal tipico sapore invernale sull’Italia, con abbondanti nevicate sui rilievi, piogge sulla costa e in pianura, vento burrascoso e mareggiate. Le aree più colpite al momento sono quelle tirreniche, ma nelle prossime cambierà qualcosa. Aria più fredda in quota raggiungerà l’Italia e un nuovo impulso instabile porterà nuove precipitazioni nella giornata di giovedì con nevicate anche a bassa quota, ma andiamo con ordine.

Come ci spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, mercoledì sarà una giornata nel complesso asciutta, ma con nevicate residue sulle Dolomiti e Pedemontane oltre i 200-400 metri. Foschie in pianura. Giovedì il meteo peggiorerà su tutta la regione, ma a differenza degli altri giorni la neve dovrebbe cadere fino a quote pianeggianti entro sera, specie tra Rodigino, Padovano e Vicentino. Fiocchi tra la pioggia o bagnati si faranno vedere anche sulla laguna e sul Veronese, mentre sarà neve pura oltre i 200-300 metri. Previsto anche un calo termico e temperature comprese tra 0 e 4 gradi.

Il meteo a Venezia

Per la provincia di Venezia il peggioramento a carattere invernale ci sarà nella giornata di giovedì, con neve mista a pioggia in città. Il calo termico porterà temperature massime tra 4 e 7 gradi e minime intorno allo zero. Vento di Bora forte da giovedì.