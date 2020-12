Domani potrebbe arrivare la prima neve in pianura

L'ultimo bollettino Arpav, pubblicato alle 13 di oggi, indica per la mattinata di domani, 2 dicembre, possibili nevicate e pioggia mista a neve in pianura, anche in provincia, con temporanei accumuli sulle zone interne; nel pomeriggio, invece, il limite della neve dovrebbe essere in lieve rialzo, con fenomeni di minore entità.

Fino a parte della mattinata ci sarà una probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni diffuse a partire dalla pianura centro-meridionale, altrove fenomeni saranno generalmente assenti o al più deboli; in seguito la tendenza sarà quella di un aumento della probabilità (fino ad alta 75-100%) e l'estensione delle precipitazioni fino a divenire diffuse. Nel corso del pomeriggio è prevista una iniziale temporanea attenuazione e conseguente diradamento dei fenomeni che si presenteranno in maniera sparsa e intermittente, per poi riprendere dal tardo pomeriggio/sera in maniera diffusa (probabilità medio-alta 50-75%).

Neve in pianura

Viste le previsioni metereologiche, la protezione civile del Comune di Venezia ha reso noto che è scattata la fase di preallarme per possibili nevicate a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani.