Sole e afa nel Veneziano, ma verso sera il meteo potrebbe cambiare

Infiltrazioni umide atlantiche favoriranno qualche veloce rovescio o temporale tra pomeriggio e sera. Le precipitazioni interesseranno in particolar modo le Alpi, ma non solo. Secondo quanto ci ha riferito Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, se la giornata sarà interessata da sole prevalente su coste e pianure, non possono essere esclusi sporadici temporali entro sera anche in provincia di Venezia.

Nel corso della giornata il caldo sarà intenso e afoso fino al primo pomeriggio, con punte di 33-34 gradi in pianura; un calo termico limitato è previsto entro sera. I venti saranno invece a regime di brezza termica, con rinforzi improvvisi durante i temporali. Per il weekend, con anticiclone africano, previsti sole e caldo molto intenso, associati a punte di oltre 33-34 gradi in pianura, con afa elevata anche di sera. Domenica dovrebbe giungere qualche nuovo temporale di calore, ma solo sulle Dolomiti settentrionali.