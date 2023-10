Prevista una settimana di forti piogge

Una nuova intensa perturbazione ha raggiunto le regioni settentrionali e tra oggi e domani rinnoverà forte maltempo su tutto il nordest con rovesci e temporali anche di forte intensità. Come spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, «entro sera le precipitazioni si intensificheranno anche sul Veneto con il rischio di fenomeni anche di forte intensità, soprattutto a ridosso di Dolomiti e Alpi».

Nella giornata di martedì il fronte tenderà ad allontanarsi verso est, «riuscendo tuttavia a rinnovare ancora locali rovesci e temporali, in particolar modo nella prima parte della giornata», lasciando spazio a maggiori schiarite entro la serata. Tempo migliore nella festa di Ognissanti «che inizierà con tempo più asciutto e parzialmente soleggiato, ma con un calo delle temperature minime che si porteranno su valori anche sotto i 10 gradi, in pianura».

La pausa dal maltempo non durerà molto: già nella seconda parte di mercoledì una nuova perturbazione si avvicinerà portando una nuova intensificazione delle correnti umide e instabili meridionali «che determinerà entro sera nuove piogge in risalita da sud». Sarà il preludio al peggioramento più organizzato e intenso atteso nella seconda parte di giovedì, quando la perturbazione vera e propria entrerà nuovamente in azione al nord con piogge e rovesci di forte intensità anche sul Veneto «con apporti pluviometrici che potrebbero localmente nuovamente superare i 50-60 millimetri a ridosso dei monti». Non andrà meglio neppure nel weekend, quando una terza perturbazione porterà nuovamente piogge anche di moderata intensità.

Meteo a Venezia

A Venezia prevista una settimana di stampo autunnale con piogge e rovesci attesi a più riprese almeno sino a domenica, con temperature destinate a calare fino a 15 gradi. «Piogge intense sono attese oggi - aggiunge Mazzoleni -, residui fenomeni nella prima parte di martedì e poi nuovi fenomeni dalla tarda serata di mercoledì». Previsto maltempo anche nelle giornate di giovedì e venerdì, «con fenomeni anche intensi e spiccata variabilità nel weekend, con ancora il rischio di nuovi piovaschi o brevi temporali in transito».